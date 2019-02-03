«Челси» присоединился к «Реалу» и «Манчестер Юнайтед» в гонке за Почеттино

Лондонский «Челси» начал следить за ситуацией вокруг тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и готов предложить работу аргентинцу, в случае если он изъявит желание покинуть теперешний клуб, сообщает Daily Express.



Такое желание «Челси» продиктовано резкой потерей игровой формы команды во второй половине сезона. Сообщается, что нынешний тренер клуба — Маурицио Сарри — может быть уволен в случае непопадания в Лигу чемпионов.



Что касается Почеттино, за ним уже не первый сезон наблюдает мадридский «Реал», который вместе с тренером желает переманить в Испанию и главного форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.



Почеттино также считается одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», в случае если манкунианский клуб останется недоволен работой Уле-Гуннара Сульшера.



Стоит отметить, что «Тоттенхэм» не желает расставаться с Почеттино. Контракт специалиста с клубом действует до 2023 года.