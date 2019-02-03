Сарри: «Челси» нужно попытаться выиграть трофей, хоть это и будет очень сложно

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри доволен выступлениями своей команды в текущем сезоне.



«В данный момент мы должны быть довольны нашим сезоном, потому что в феврале продолжаем борьбу в четырёх различных турнирах.



Мы знаем, что должны бороться в АПЛ, чтобы остаться в первой четверке. Также мы должны попытаться выиграть какой-то трофей, хоть это и будет очень сложно. В Кубке английской лиги нам пришлось сыграть с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», а теперь в финале нас ждёт «Манчестер Сити» — это похоже на Лигу чемпионов. Так что здесь, в Англии, все очень сложно, чемпионат очень конкурентоспособный», — цитирует Сарри официальный сайт «Челси».

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги «Челси» располагается на четвёртой строчке. Также лондонский клуб продолжает выступления в Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы.