Головин — о победе в матче с «Тулузой»: прогресс «Монако» очевиден

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1). Напомним, российский футболист стал автором первого гола монегасков в этой встрече.



«Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



«Монако» прервал серию без побед в Лиге 1 из шести матчей. Команда Леонарду Жардима поднялась с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Монпелье». Встреча состоится 10 февраля на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.

Лопеш: «Монако» стал увереннее после победы в матче с «Тулузой»