Усман Дембеле может пропустить кубковый матч против «Реала» из-за болезни

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле рискует пропустить кубковый матч с мадридским «Реалом» из-за болезни.



Напомним, в матче 20-го тура испанской Примеры 21-летний футболист подвернул ногу и был заменён на 69-й минуте встречи. По итогам медицинского обследования французскому футболисту было диагностировано растяжение связок голеностопа левой ноги. Ожидается, что срок восстановления составит 15 дней.



Француз восстановился от повреждения, однако, как сообщает AS, на последнюю тренировку команды приехал с болью в горле и слабостью. Клубные медики отправили его домой и выписали ряд антибиотиков.



«Барселона» и «Реал» сыграют 6 февраля на «Камп Ноу». Клубы встретятся в полуфинале Кубка Испании.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле принял участие в 19 матчах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. «Барселона», набрав 46 очков, уверенно возглавляет турнирную таблицу первенства.