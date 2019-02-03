Балотелли рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру футболиста. В конце января итальянский игрок перешёл в «Марсель» из «Ниццы» и заключил с клубом соглашение на полгода.



«Итальянский футбол слишком тактичен и немного скучен. Я действительно не думал о возвращении в Серию А в течение последних нескольких месяцев, но не могу скрыть тот факт, что хотел бы завершить карьеру в „Брешии“, — приводит слова Балотелли Football Italia.



Напомним, Балотелли вырос в городе Баньоло-Мелла, который расположен в итальянской провинции Брешия. Балотелли выступал за «Ниццу» с 2016 года. Также известен по выступлениям в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле».



«Марсель» набрал 31 очко в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Марсель» потерпел поражение от «Лилля» в дебютном матче Балотелли