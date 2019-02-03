Клопп: в борьбе за чемпионство будут нервные моменты, но я не допущу волнения

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал борьбу за чемпионство в английской Премьер-лиге с «Манчестер Сити».



«Я не допускал никакого волнения, когда мы выигрывали первый титул в Дортмунде. Опыт показал мне, что то, как я относился к делу в прошлом, работало, поэтому я не изменился.



Единственное, что я знал всегда, это то, что мне всегда стоит оставаться сосредоточенным на своей команде и не думать о чём-либо вокруг. Если ты достаточно хорош, это принесёт нужный результат — всё довольно просто.



Будут ли нервные моменты в борьбе с «Ман Сити»? Да, конечно. Но не делайте из них что-то большее, чем есть на самом деле. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад.



Болельщики «Ливерпуля» очень хотят чемпионства и это логично. Так же логично, что мы приложим максимум усилий для успеха, однако никаких гарантий дать мы не можем», — цитирует Клоппа Goal.com.



За 14 туров до окончания чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа опережают команду Пепа Гвардиолы на 5 очков.