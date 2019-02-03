Азар — о предстоящем матче с «Ман Сити»: забьём им один или два мяча

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал предстоящий матч английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



«Игра будет серьёзно отличаться от той, что мы провели на «Стэмфорд Бридж» несколько месяцев назад. Думаю, мяч будет под контролем «Сити» — их подбор игроков может обеспечить высокий процент владения. Далее? Далее мы будем хорошо защищаться, после чего забьём один или два мяча.



Впереди тяжёлый месяц, и мы должны быть сосредоточенными. Но мы — «Челси», мы можем победить любую команду, если захотим», — цитирует Азара Sky Sports.



«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в 26-м туре АПЛ 10 февраля. В матче первого круга подопечные Маурицио Сарри одержали победу со счётом 2:0. Тогда Эден Азар записал на свой счёт две результативные передачи.

Сарри: Игуаин прогрессирует, он отлично сочетается с Азаром