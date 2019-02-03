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Трабукки рассказал, почему сорвался переход Терри в «Спартак»

Трабукки рассказал, почему сорвался переход Терри в «Спартак»
Футбол / РПЛ

Известный футбольный агент Марко Трабукки объяснил, почему трансфер бывшего защитника «Челси» и сборной Англии Джона Терри в московский «Спартак» так и не состоялся.

«Тут все ясно. Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлёта в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за всё время её учёбы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен, приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения», — приводит слова Трабукки «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак», однако позже отказался от подписания контракта с московским клубом. В октябре англичанин объявил о завершении карьеры футболиста.

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