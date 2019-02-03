Перишич: спасибо фанатам за похвалу и критику, они моё топливо

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич, которому 2 февраля исполнилось 30 лет, поблагодарил болельщиков итальянской команды за похвалу и критику в свой адрес, которые его стимулируют.



«Люди говорят, что достичь 30 лет — всё равно что войти в золотой век. Я вхожу в этот возраст, не обращая внимания ни на что. Благодарю фанатов за все поздравления с днём рождения. А также благодарю за похвалу и критику. Они моё топливо», — приводит слова Перишича Football Italia.



Перишич, попросивший выставить его на трансфер, выступает за миланский «Интер» с 2015 года. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и отдал 2 результативные передачи.

«Интер» подтвердил, что Перишич попросил выставить его на трансфер