Буффон: «ПСЖ» в опасности без Неймара

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал травму лидера команды бразильца Неймара.



«Каждый год думаю, что впереди «тот самый» сезон. Но таких сезонов было уже 24, с тех пор как я впервые попытался выиграть Лигу чемпионов.



Сделать это очень сложно. Помимо прочего нужно ещё и много удачи. Для «ПСЖ» наступает особенное время, ведь травму получил Неймар, который очень важен для нас. Последние три месяца он демонстрировал невероятные вещи. Без него «ПСЖ» в опасности», — цитирует 41-летнего итальянца Daily Mail.



В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Юнайтед».



Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. На этот раз сроки восстановления бразильца оцениваются в 2,5 месяца.

Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции Опять сломался в матче, где за ним охотились.