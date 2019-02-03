Брат Погба: у Поля были мысли об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отметил, что его брат задумывался об уходе из английской команды.



«Безусловно, у Поля были такие мысли. Почему он преобразился под руководством Сульшера? Потому что нынешний тренер знает, что и как говорить», — приводит слова Матиаса Погба Football Italia.



Напомним, у Погба были напряжённые отношения с бывший наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Позже стало известно, что в услугах Погба заинтересован туринский «Ювентус». Французский футболист уже выступал в составе туринского клуба с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне Погба принял участие в 21 матче за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Погба стал приоритетной трансферной целью «Ювентуса»