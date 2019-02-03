«Лион» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Стад де Люмьер» состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. В роли ассистентов главного арбитра выступят Сириль Гренгор и Николя Дано. Резервным рефери на эту встречу назначен Амаури Делеру.



«Пари Сен-Жермен» набрал 56 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (40) располагается на 3-м месте в таблице французской Лиги 1. 2-е место в турнирной таблице чемпионата страны на данный момент занимает «Лилль», который набрал 46 очков в 23 матчах.