Тухель: я недоволен работой «ПСЖ» на трансферном рынке

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель выказал недовольство пассивностью клуба во время зимнего трансферного окна.



«Если спросите, доволен ли я трансферным окном, отвечу — нет. Зол ли я из-за отсутствия трансферов? Не думаю. Январь в этом плане всегда сложный — никто не желает расставаться со своими игроками.



У нас было очень мало возможностей. Не так просто создать команду за три летних месяца. Что уж тогда говорить о зиме. Мы с Антеро (Антеро Энрике, спортивный директор «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») общаемся, находимся в постоянном контакте, но у него свои идеи, а у меня — свои. Тем не менее я верю в своих игроков — каждый из них вносит вклад в успехи команды», — цитирует Тухеля ESPN.