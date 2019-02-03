Павар: «Бавария» — лучший клуб в мире, хочу продолжить её историю

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от перехода в «Баварию». Француз официально станет игроком мюнхенцев по окончании нынешнего сезона.

«В прошлом сезоне был особенный момент, когда я вместе со «Штутгартом» стоял в коридоре «Альянц-Арены». Я смотрел на игроков «Баварии» и чувствовал атмосферу. Тогда подумал, что хочу когда-нибудь там играть.

Да, я мог перейти в другой чемпионат, но не рассматривал этот вопрос с точки зрения денег. Мне нравится Германия, здешний менталитет и Бундеслига. Так что решил остаться здесь. Когда поступило предложение от «Баварии», я не думал ни секунды.

«Бавария» — лучший клуб в мире. Хочу продолжить её историю, завоевать много трофеев. У этой команды есть хороший шанс выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Павара Sport Bild.