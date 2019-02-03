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Агент Ракитича: Иван никуда не уйдёт из «Барселоны» летом, это невозможно

Агент Ракитича: Иван никуда не уйдёт из «Барселоны» летом, это невозможно
Футбол / Испания

Артуро Канальес, агент полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, опроверг слухи о возможном уходе хорвата из каталонского клуба. По словам Канальеса, переход Ракитича в настоящее время невозможен. Ранее появились слухи, согласно которым хорватский хавбек может перейти в «Интер».
«Иван покинет Испанию этим летом? Это невозможно», — цитирует Ракитича Calcio Mercato.

Также сообщалось, что Ракитичем интересуются «Арсенал» и «ПСЖ». Сам Иван никогда не говорил, что хочет покинуть каталонский клуб.

Прошлым летом «Интер» пытался приобрести другого хорвата Луку Модрича. Полузащитник «Реала» после чемпионата мира 2018 года, по слухам, был готов к переезду в Милан, но «Реал» отказался продавать своего хавбека.

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