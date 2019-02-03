Гамейро показал синяк под глазом, полученный во время «вечеринки» с «Барселоной»

Нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото с синяком под глазом, полученным в выездном матче 22-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной» (2:2).

«На следующий день после вечеринки на «Камп Ноу». Спасибо за поддержку! Вперёд, «Валенсия», — написал Гамейро.

Фото доступно на странице Кевина Гамейро в «Твиттере».

Кевин стал автором первого гола встречи, забив в ворота «Барселоны» на 24-й минуте после передачи форварда Родриго.

Гамейро получил синяк в результате столкновения с защитником каталонцев Жераром Пике. 31-летний футболист был вынужден покинуть поле до перерыва.

«Валенсия», набрав 30 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче 23-го тура «летучие мыши» сыграют с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» 10 февраля и начнётся в 18:15 мск.