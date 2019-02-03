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Кононов: на турнире в Катаре были контуры игры, которую хочу видеть в «Спартаке»

Кононов: на турнире в Катаре были контуры игры, которую хочу видеть в «Спартаке»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о прогрессе команды в последние месяцы. Также Кононов признался, что на турнире в Катаре появились контуры игры, которую он хотел бы видеть в «Спартаке».

«Вижу по работе на тренировках, слышу в индивидуальных беседах, что ребятам понятны наши требования, что им по силам их выполнять. К тому же они получают от работы удовольствие. А игра в удовольствие и при этом достижение результата — вот наша цель. Контуры той игры, которую мы хотим видеть, на турнире в Катаре были видны, но впереди ещё много работы.

Порой не хватает тонкости в комбинациях и в работе с мячом. Впрочем, техническому совершенству игрока и команды нет предела», — приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака».

На турнире в Катаре «Спартак» выиграл турнир Кубок Матч Премьер.

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