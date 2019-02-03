Гендиректор «Балтики» не исключил обращения в суд в Лозанне

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев не исключил, что калининградский клуб обратится в Европейский спортивный суд в Лозанне (Швейцария) в связи с тем, что Палата по разрешению споров РФС запретила «Балтике» регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплатам и премиальным перед тренерами Владиславом Тихоновым и Валерием Климовым.

«Клуб может оспорить решение в Европейском спортивном суде. Это наше право, и мы обсуждаем с председателем совета директоров ФК «Балтика» наши дальнейшие шаги в данном направлении. Дело не в размере сумм, которые мы должны компенсировать якобы незаконно уволенным тренерам, а в применении и толковании арбитрами Палаты действий клуба в отношении данных специалистов.

Сегодня мы функционируем рационально и в рамках финансового портфеля, установленного учредителями. Подобные «финансовые парашюты» недопустимы в клубной политике. Оставить Климова и Тихонова мы не могли с моральной точки зрения, так как задан курс на эффективность и получение результата.

Мы были настроены на конструктивный диалог, но в ответ получили требования о компенсации всей оставшейся суммы, согласно действующим контрактам. Я спросил у представителей тренеров: вы требуете от клуба цифру с шестью нулями и в турнирной таблице занимаете место в зоне вылета? Разве это соблюдение спортивных принципов и уважение к клубу, где вы получали одну из самых высоких зарплат в ФНЛ? И по нашему мнению и правовой оценке наших клубных юристов, у нас есть возможность доказать в Лозанне, что клуб уволил тренеров без нарушений норм регламента FIFA.

Что касается задолженности перед уволенными специалистами, то её мы планируем погасить в установленный срок, чтобы получить возможность дозаявлять новых футболистов», — цитирует Качукаева пресс-служба «Балтики».