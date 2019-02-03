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Гол Рашфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»

Гол Рашфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс гостевое поражение «Лестер Сити». Встреча, проходившая на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч в начале игры забил форвард «МЮ» Маркус Рашфорд, реализовавший выход один на один после паса Поля Погба.

В концовке матча «Лестер» создал несколько голевых моментов, но так и не смог сравнять счёт. Ближе всех к успеху был Джэйми Варди, пробивший с нескольких метров через себя.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал». Лондонцы в 25-м туре сыграют с «Манчестер Сити». «Лестер» с 32 очками остался на 11-м месте в турнирной таблице.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 17:05 МСК
Лестер Сити
Лестер
0:1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Рашфорд – 9
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