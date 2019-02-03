«Уфа» в товарищеском матче сыграла вничью с «Араратом-Армения»

«Уфа» провела контрольный матч с «Араратом-Армения». Встреча, проходившая в рамках сбора в Ларнаке (Кипр), завершилась со счётом 1:1, единственный мяч в составе российского клуба провёл Игорь Дивеев.

В стартовом составе уфимцев вышел голкипер Юрий Шафинский, о подписании контракта с которым «Уфа» объявила сегодня.

«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 турах.

Заключительный сбор у команды Дмитрия Кириченко пройдёт в Испании с 12 по 24 февраля.