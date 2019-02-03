«Спартак» назвал четвёртую команду, с которой сыграет на сборах в Турции

Московский «Спартак» во время сборов в Турции 6 февраля проведёт товарищеский матч с «Актобе» из Казахстана, сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».

Ранее стало известно, что команда Олега Кононова 5 февраля сыграет со словенским «Марибором», 9 февраля проведёт матч со словацким «Слованом», а 12 февраля встретится с клубом «Мура» из Словении.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Соперником красно-белых в игре 18-го тура чемпионата России будет «Краснодар». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.