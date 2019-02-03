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Сульшер: мы не можем быть довольны игрой «Манчестер Юнайтед» с «Лестером»

Сульшер: мы не можем быть довольны игрой «Манчестер Юнайтед» с «Лестером»
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0).

«Мы не были довольны игрой после первого тайма. Я не думаю, что мы можем быть удовлетворены своей игрой, и это хорошо. Мы понимаем, что нам нужно ещё упорно работать, чтобы прогрессировать в ближайшие несколько недель. Февраль будет тяжёлым, но очень интересным», — приводит слова Сульшера ESPN.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, опередив «Арсенал». Лондонцы в 25-м туре сыграют с «Манчестер Сити». «Лестер» с 32 очками остался на 11-м месте в турнирной таблице.

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