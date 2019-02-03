Пюэль: «Лестер» заслуживал как минимум ничьей в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль признался, что остался разочарован результатом матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Хозяева пропустили гол в самом начале встречи, владели преимуществом, но так и не сумели отыграться.

«Конечно, мы сильно разочарованы. Мы действовали неудачно в начале матча. Потом мы стали оказывать давление, когда мы атаковали, получалось остро. У нас были возможности отыграться. Во втором тайме мы заиграли лучше, хорошо прессинговали, создавали голевые моменты.

В середине второго тайма второе дыхание не открывалось. Но замены помогли организовать финальный штурм. Как минимум мы могли сыграть вничью. Думаю, что результат несправедлив. Мы заслуживали большего. Ничья — минимум. Мы вновь пропустили в начале игры, а затем нам приходилось искать возможности, чтобы отыграться», — цитирует Пюэля пресс-служба «Лестера».