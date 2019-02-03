Хет-трик Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»

«Манчестер Сити» в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Арсеналу». Встреча, проходившая на «Этихаде», закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Манчестер Сити» открыл счёт уже на первой минуте, отличился Серхио Агуэро. «Арсенал» отыгрался через 10 минут: Лоран Косельни после углового головой отправил мяч в ворота. Но ещё до перерыва Агуэро восстановил преимущество хозяев, а во втором тайме оформил хет-трик.

После этой победы «Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Ливерпулю». «Горожане» с 59 очками занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на два очка. Лидер чемпионата Англии в 25-м туре сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Этот матч состоится 4 февраля. «Арсенал» с 47 очками — на шестой позиции.