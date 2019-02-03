Каррагер: с таким Рашфордом «МЮ» нет необходимости возвращать Лукаку в старт

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Маркус Рашфорд может стать основным форвардом «Манчестер Юнайтед». В матче 25-го тура английской Премьер-лиги Рашфорд забил победный мяч в ворота «Лестер Сити» (1:0).

«Учитывая текущую форму Рашфорда, если он продолжит в том же духе, то «Манчестер Юнайтед» не придётся искать нападающего или возвращать в стартовый состав Ромелу Лукаку. Рашфорд может стать основным нападающим.

Я был в студии, когда сборная Англии играла со Швейцарией. И тогда у меня были сомнения, что Рашфорд может занять эту позицию. Но после того, какую форму Рашфорд набрал с приходом Уле-Гуннара Сульшера, у меня больше нет сомнений. Маркус доказал, что может быть тем человеком, с которым вместе можно бороться за чемпионство в Англии или Лигу чемпионов», — цитирует Каррагера Sky Sports.