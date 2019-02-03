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Шикарная комбинация «Сассуоло» — в видеообзоре матча с «Дженоа»

Шикарная комбинация «Сассуоло» — в видеообзоре матча с «Дженоа»
Футбол / Италия

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал сербский полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич, отличившийся на 28-й минуте. До перерыва парагвайский нападающий «Дженоа» Арнальдо Антонио Санабрия сравнял счёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Сассуоло», набрав 30 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (24) — 13-е.

В следующем туре «Сассуоло» на домашнем стадионе сыграет с туринским «Ювентусом», а «Дженоа» в гостях встретится с «Болоньей». Оба матча состоятся 10 февраля.

Статистику игроков итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

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