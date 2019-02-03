«Реал» — «Алавес»: Жуниор, Бэйл и Бензема — в атаке мадридцев

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Сантьяго Солари определился с составом на домашний матч 22-го тура испанской Примеры с «Алавесом».

Вратарь: Тибо Куртуа.

Защитники: Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Серхио Рамос, Хосе Игнасио Начо.

Полузащитники: Каземиро, Даниель Себальос, Лука Модрич.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Гарет Бэйл, Карим Бензема.

Запасные: Кейлор Навас, Марсело, Хавьер, Марко Асенсио, Иско, Маркос Льоренте, Мариано.

Матч «Реал» — «Алавес» состоится сегодня, 3 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал», набрав 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (32) — седьмое.