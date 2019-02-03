«Интер» проиграл «Болонье», продлив серию без побед до трёх матчей

«Интер» в матче 22-го тура Серии А потерпел поражение от «Болоньи». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 32-й минуте провёл Федерико Сантандер.

Для «Интера» это поражение стало уже вторым подряд в Серии А. В прошлом туре миланцы уступили в гостях «Торино» (0:1). Ранее в 20-м туре «Интер» не сумел обыграть «Сассуоло» (0:0).

Подопечные Лучано Спаллетти занимают третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Интер» опережает на пять очков «Милан», идущий четвёртым, и на шесть очков — «Рому», занимающую пятое место. В 22-м туре «Рома» будет принимать «Милан».

«Болонья» после этой победы набрала 17 очков, клуб занимает 18-е место. Отставание от спасительной 17-й строчки теперь составляет всего одно очко.