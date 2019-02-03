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Дубль Шарлеса помог «Эйбару» разгромить «Жирону»

Дубль Шарлеса помог «Эйбару» разгромить «Жирону»
Футбол / Испания

В матче 22-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Жирону». Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт на 37-й минуте открыл нападающий Рубен Пенья. В начале второго тайма преимущество «Эйбара» увеличил форвард Шарлес. На 57-й минуте Шарлес оформил дубль, реализовав пенальти.

«Эйбар» одержал вторую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. Для «Жироны» это поражение стало третьим подряд.

«Эйбар», набрав 29 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры, «Жирона» (24) — 16-е.

В 23-м туре испанского первенства «Жирона» на своём поле 9 февраля примет «Уэску», а «Эйбар» на следующий день в гостях встретится с «Севильей».

Испания - Примера. 22-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Эйбар
Эйбар
3:0
Жирона
Жирона
1:0 – Пенья – 37, 2:0 – Шарлес – 46, 3:0 – Шарлес – 57 (пен)
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