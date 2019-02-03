Агуэро: третий гол «Арсеналу» я забил рукой

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (3:1).

30-летний аргентинец оформил хет-трик, забив на 1-й, 44-й и 61-й минутах.

«Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука», — приводит слова Агуэро BBC.

«Манчестер Сити», набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» 6 февраля и начнётся в 22:45 мск.