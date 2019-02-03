Далберт — о неудачной серии «Интера»: иногда в футболе такое бывает

Защитник «Интера» Энрике Далберт прокомментировал неудачную серию команды. 3 февраля миланцы уступили «Болонье» в матче 22-го тура Серии А со счётом 0:1. «Интер» в чемпионате Италии не может победить уже в трёх матчах.

«Конечно, мы разочарованы. Мы пропустили гол, который не должны были. Мы упустили наши шансы. Сложно сказать, что именно пошло не так. Мы, футболисты, упорно работаем каждый день. Сегодня хотели победить, но казалось, что мяч отказывается идти в ворота соперника.

Такое случается в футболе. Иногда дела складываются не так, как мы хотим. В таких случаях нужно продолжать упорно работать, даже если результаты разочаровывают. Нам нужно быстрее вновь начать побеждать. Психология важна, но мы — профессионалы. И мы понимаем, как нужно возвращаться на победные рельсы», — цитирует Далберта пресс-служба «Интера».