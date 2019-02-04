«Ростов» назвал соперников, с которыми сыграет на сборе в Испании

Сегодня, 4 февраля, «Ростов» отправится в испанский город Марбелья, где проведёт третий зимний сбор, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Команда Валерия Карпина примет участие в четырёх товарищеских матчах.

8 февраля — «Эстерсунд» (Швеция)

12 февраля — «Волеренга» (Норвегия)

17 февраля — «Лиллестрём» (Норвегия)

18 февраля — «Вентспилс» (Латвия).

Напомним, ранее «Ростов» принял участие в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре, где его соперниками были московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда из Ростова-на-Дону заняла последнее место, не одержав ни одной победы в трёх встречах.

«Ростов», набрав 24 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.