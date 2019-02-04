Сульшер сразу после матча с «Лестером» улетел на игру «ПСЖ» с «Лионом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сразу после окончания матча 25-го тура с «Лестером» (1:0) улетел во Францию, чтобы посмотреть игру «Лион» — ПСЖ. Парижане являются соперниками «красных дьяволов» по 1/8 финала Лиги чемпионов. На то, чтобы добраться до Лиона у Сульшера было около четырёх часов. Норвежский специалист пришёл на послематчевую пресс-конференцию раньше, чтобы быстрее вылететь во Францию, сообщает Manchester Evening News.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» состоится 12 февраля, во вторник. Встреча пройдёт на «Олд Траффорде». Ответный поединок будет проходить в Париже 6 марта.

После победы над «Лестером» «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал».