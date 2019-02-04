Лено: «Арсенал» пропустил перед перерывом, в самое неподходящее время

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на «Этихад Стэдиум», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Мы плохо играли в начале матча, но здорово отреагировали на ситуацию после пропущенного мяча. Потом, к сожалению, мы пропустили в самый неподходящий момент перед, перед перерывом», — сказал Лено в эфире Sky Sports.

«Арсенал» после этого поражения опустился на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы на одно очко отстают от «Манчестер Юнайтед», занимающего пятое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку, «горожане» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.