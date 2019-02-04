Гол Пёнтека помог «Милану» сыграть вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Милан». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, отличившийся на 26-й минуте после передачи полузащитника Лукаса Пакеты. Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло сравнял счёт в начале второго тайма.

Беспроигрышная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. «Рома» не проигрывает в итальянском первенстве в течение пяти встреч кряду.

«Милан», набрав 36 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (35) — пятое.

В следующем туре римский клуб на выезде 8 февраля сыграет с «Кьево» в Вероне, а команда Дженнаро Гаттузо через два дня дома примет «Кальяри».