Источник: семье Салы сообщили об обнаружении разбившегося самолёта

Членам семьи форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы сообщили об обнаружении разбившегося самолёта, утверждает Sky Sports.

29 января аргентинец должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Воздушное судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.

В спасательных службах считают, что шансов на спасение Салы и пилота нет. По версии следователей, самолёт рухнул в воду. Из-за низкой температуры воды выжить в таких условиях практически невозможно.