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«Реал» разгромил «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» разгромил «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу»
Футбол / Испания

«Реал» в матче 22-го тура испанской Примеры одержал победу над «Алавесом». Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте отличился Карим Бензема. Во втором тайме по голу забили Винисиус Жуниор и Мариано.

«Реал» после этой победы набрал 39 очков, мадридцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Алавес», потерпев поражение, остался на седьмом месте в турнирной таблице. Клуб из Витории набрал 32 очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Атлетико», этот матч состоится 9 февраля. «Алавес» в 23-м туре будет принимать «Леванте».

Испания - Примера. 22-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
3:0
Алавес
Витория
1:0 – Бензема – 30, 2:0 – Винисиус Жуниор – 80, 3:0 – Мариано – 90+1
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