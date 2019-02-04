«Реал» разгромил «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» в матче 22-го тура испанской Примеры одержал победу над «Алавесом». Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте отличился Карим Бензема. Во втором тайме по голу забили Винисиус Жуниор и Мариано.

«Реал» после этой победы набрал 39 очков, мадридцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Алавес», потерпев поражение, остался на седьмом месте в турнирной таблице. Клуб из Витории набрал 32 очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Атлетико», этот матч состоится 9 февраля. «Алавес» в 23-м туре будет принимать «Леванте».