Паршивлюк: думаю, Гулиеву по силам вытеснить из состава Глушакова и Зобнина

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением об игре полузащитника Аяза Гулиева, который вернулся в московский «Спартак» в зимнее трансферное окно.

«Пожелал Гулиеву вытеснить из состава Глушакова и Зобнина. Думаю, ему по силам.

У него есть всё – дриблинг, отбор, мобильность. Но контроль над своими эмоциями и сконцентрированность все 90 минут – вот главная задача. То, что он может играть в топ-клубе – 100 процентов. Просто так бы «Спартак» бы его не вернул», — приводит слова Паршивлюка «Спорт-экспресс».

Аяз является воспитанником красно-белых. В составе «Спартака-2» хавбек провёл 49 встреч и забил один мяч. Гулиев перешёл из «Спартака» в «Ростов» на правах аренды в январе 2018 года. В июне клуб из Ростова-на-Дону выкупил права на 22-летнего футболиста.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Аяз забил гол и отдал две результативные передачи в 14 матчах.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров с 28 очками в активе.