Винисиус Жуниор: я играю за лучшую команду мира и мне нечего бояться

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Алавесом» (3:0) в матче 22-го тура испанской Примеры. В этой встрече бразилец отметился голом.

«Я чувствую себя важным игроком команды, но, как и все, работаю над повышением уровня. Доволен, что могу помочь своим партнерам, которые поддерживали меня с самого старта сезона.

Мы стали лучше в 2019 году, для чего усердно работали. Сейчас «Реал» проводит свой лучший отрезок в сезоне. Мы будем работать, чтобы продолжать в том же духе до конца сезона.

Я играю в «Реале» — лучшей команде мира. Мне нечего бояться. Нам нужно продолжать работать над сокращением отставания от «Барселоны». Но сейчас нужно сосредоточиться на Кубке», — приводит слова форварда Marca.

«Реал» после этой победы набрал 39 очков, мадридцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.

В следующем туре мадридский клуб сыграет в гостях с «Атлетико», этот матч состоится 9 февраля.