Солари – о Кубке Испании: «Реал» всегда фаворит

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от полуфинальных матчей с «Барселоной» в Кубке Испании.

«Реал» – всегда фаворит. Говорю это со всей скромностью, но мы всегда стараемся побеждать. Не пребываем в эйфории, принимаем это естественно, пытаемся направить нашу энергию на следующий матч. Голодны до того, чтобы сократить отставание в таблице от первого места, продолжим двигаться в этом направлении до конца», – цитирует Солари Marca.

В другом полуфинале встретятся «Бетис» и «Валенсия». Первые полуфинальные матчи Кубка Испании состоятся 6 февраля. Ответные — 27 февраля. Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» — «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании.