Гвардиола: «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 25-го тура АПЛ.

«Я понимаю, какое на нас оказывают давление. Мы должны выигрывать матчи. После нашей игры с «Ньюкаслом» «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух. Конечно, они должны играть. У них высокий уровень, но «Вест Хэм» – хорошая команда.

Мы должны начинать думать об «Эвертоне» и «Челси». Это тяжёлая неделя для нас, пойдём от игры к игре», — цитирует испанского специалиста BBC.

После этой победы «Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Ливерпулю». «Горожане» с 59 очками занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на два очка, однако у мерсисайдцев есть матч в запасе.