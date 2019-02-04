Эштреков: ушёл Паредес и ушёл, «Зениту» станет лучше и спокойнее

Экс-наставник «Локомотива» и нальчикского «Спартака» Владимир Эштреков считает, что уход полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» не скажется на игре петербургской команды.

«Наоборот, «Зениту» станет лучше, проще и спокойнее. Ушёл Паредес и ушёл, что теперь делать? Зато взяли Барриоса, который, наверное, не хуже. Но вопрос в том, как теперь колумбиец адаптируется в Питере.

Что касается Паредеса, то были у него и хорошие матчи за «Зенит», и слабоватые. Со стороны мы видели, что он был не особо мотивирован для участия в российском чемпионате. Посмотрим, как он теперь будет мотивирован в „ПСЖ“, — цитирует Эштрекова „Спорт уик-энд“.

«Зенит» после 17 туров единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ.