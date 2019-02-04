Тухель: у «ПСЖ» нет второго Неймара или второго Верратти

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Лиона» (1:2) в матче 23-го тура французской Лиги 1. Парижане впервые проиграли в текущем чемпионате.

«Ясно, что у нас нет второго Неймара или второго Верратти, но я полностью уверен в других игроках. Было много моментов у Ди Марии и Дракслера, которые провели очень хороший матч. Мы были слишком пассивны после первого пропущенного гола, нам не хватало точности, принимали плохие решения. «Лион» играл очень качественно, но наш второй тайм мне понравился», — цитирует немецкого специалиста FourFourTwo.

«ПСЖ», набрав 56 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. У «Лилля», идущего на втором месте, 46 баллов. При этом парижане имеют две игры в запасе.