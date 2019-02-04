Мбаппе: не знаю, было ли поражение «ПСЖ» от «Лиона» заслуженным

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (1:2). Парижане впервые проиграли в текущем чемпионате.



«Я не знаю, было ли поражение заслуженным. В первом тайме — да, но после перерыва мы доминировали. Хорошо начали. «Лион» имел моменты и реализовал один из них. У нас тоже были возможности. После перерыва у них был один шанс — пенальти. Приятно играть такие матчи. Столкновение с играющими командами — лучший способ подготовиться.



Целью было оставаться непобедимыми, мы постараемся не проиграть до конца сезона. Сложно играть без Неймара, вы должны принять это. В прошлом году он также получил травму, и было бы неплохо не делать таких ошибок, как тогда, иначе это означало бы, что мы ничему не научились.



Мы ещё не осознали наши возможности. Сейчас меня не волнует встреча Лиги чемпионов. Надо идти от матча к матчу и ждать Лигу чемпионов», — цитирует Мбаппе FourFourTwo.

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