Кейн собирается вернуться на поле после травмы раньше срока

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал, что собирается вернуться в строй после травмы раньше, чем прогнозировали врачи.

25-летний англичанин прошёл медобследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Медицинский персонал «шпор» констатировал, что к тренировкам форвард сможет вернуться не ранее начала марта.

«Моё восстановление проходит хорошо. На следующей неделе посмотрим, как обстоят дела. Я хочу приступить к занятиям с мячом, а там увидим, как на это отреагирует лодыжка. Пока всё идёт благоприятно, но нам нужно убедиться, что я полностью восстановился после травмы», — цитирует Кейна Sky Sports.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.