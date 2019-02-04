Хачериди: после удаления с «Маккаби» Шовковский дал мне лещей

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди, ранее игравший за киевское «Динамо», рассказал о конфликте с бывшим вратарём украинского клуба Александром Шовковским.



«Меня удалили с «Маккаби», когда я за Алиева заступился. В итоге я получил, потом ещё и Алиев сказал плохие слова в интервью. Это было. Что Шовковский сделал? Зашёл, можно сказать, лещей дал. Считаю, это ненормально. А что, нормально подходить и бить человека? Где же тут нормально? Считаю, это ненормально.



Я не забыл. Всё, что мне говорят, я не забываю. Я прочитал, у меня отложилось в голове. Не хочу отвечать, могу точно так же ответить человеку в интервью. Тому же Хацкевичу, Шовковскому. Можно, но не хочу, буду умнее, не хочу обижать кого-то, потому что человек мне неприятен. А я могу много чего сказать», – цитирует Хачериди FootballHub.

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