Директор академии «Чертаново»: «МЮ» считает стажировку Пиняева лучшей за 15 лет

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как прошла стажировка 14-летнего нападающего Сергея Пиняева.



«Всё прошло нормально. Серёжа две недели стажировался в «Манчестер Юнайтед» с командой 2004 года рождения. Пару раз занимался с ребятами на год-полтора старше. В одном турнире забил пять мячей. Он нравится клубу, а клуб — ему.



«Манчестер» считает, что это лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет. За это время к ним приезжало много игроков со всего мира, но именно две недели Серёжиной стажировки — лучшие. Это нам сказал руководитель академии клуба.



К сожалению, английские законы не позволяют Сергею находиться на стажировке больше двух недель. Но в следующем году он однозначно поедет ещё раз, если ничего не произойдёт. Пока что у нас есть это в планах», — цитирует Ларина Sportbox.



Весной 2018 года Пиняев уже ездил в академию «МЮ» и отметился пятью забитыми мячами в спарринге с «Бари». В восьми матчах за юношеские сборные России 2003-2004 г. р. игрок забил 7 мячей.

Нападающий «Чертаново» Пиняев отправился на стажировку в «МЮ»