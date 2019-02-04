Терентьев: рад переходу Азмуна в «Зенит», тут будет ещё проще раскрыть потенциал

Защитник «Зенита» Денис Терентьев высказал мнение о переходе нападающего Сердара Азмуна, с которым он пересекался в «Ростове» в сезоне-2016/17.

«Очень рад, что такой сильный футболист пополнил наши ряды. У Азмуна высокая скорость, отменные физические данные, хорошая игра головой. А главное: он – универсал. Способен сыграть в любой схеме.

Видел, как он играл за сборную Ирана на чемпионате мира. И некоторые матчи «Рубина» тоже. Считаю, в прошлом сезоне казанцы обязаны были занимать более высокое место. При этом Азмун в команде выделялся. Теперь, в «Зените», ему будет ещё проще раскрыть свой потенциал. Он же очень командный игрок, должен быстро вписаться в коллектив.

За пределами поля Азмун очень жизнерадостный. Даже при наличии языкового барьера и сам мог пошутить, и на чужие подколы не обижался. Кстати, по-русски он почти всё понимает. Просто разговаривает с трудом. И звёздной болезнью Азмун никогда не страдал. Курбан Бекиевич Бердыев держал его в ежовых рукавицах, не делал скидок на то, что Сердар на родине – почти легенда. И тот нормально это воспринимал. Был со всеми на равных. Нос не задирал", — цитирует Терентьева «Советский спорт».

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 забитых мячей в составе сборной Ирана.