Форвард сборной Японии Накадзима стал одноклубником Бенатиа в «Аль-Духайле»

Нападающий португальской команды «Портимоненсе» и сборной Японии Сёя Накадзима продолжит карьеру в «Аль-Духайле», сообщается на официальном сайте катарского клуба.



В составе «Аль-Духайля» также выступает бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа, перебравшийся в Катар в зимнее трансферное окно.



Накадзима играл за «Портимоненсе» на правах аренды, права на него принадлежали японскому клубу «Токио». Форвард выступает за сборную Японии с 2018 года, однако не попал в заявку национальной команды на чемпионат мира – 2018 и Кубок Азии, в котором японцы добрались до финального матча, где уступили Катару (1:3).



В нынешнем сезоне португальской Примейры 24-летний Накадзима принял участие в 13 матчах, в которых отметился 5 голами.

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