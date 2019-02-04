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Городов: ходил на «Реал», наблюдал за Куртуа, не могу сказать, что он удивил

Городов: ходил на «Реал», наблюдал за Куртуа, не могу сказать, что он удивил
Футбол / РПЛ

Вратарь «Ахмата» Евгений Городов ответил на вопрос, игра какого из голкиперов ему импонирует.

«Никогда ни на кого не равнялся, не хотел быть ни на кого похожим. Стараюсь смотреть топовые игры, и кумиров для себя никогда не выбирал. На отдыхе в Абу-Даби ходил на матч «Реала» и практически 90 минут наблюдал за игрой Куртуа. Что-то выделить, сказать, что чем-то он удивил, не могу. Сейчас сильно выравнялась вратарская школа, и вратари, в принципе, придерживаются одного стиля. Говорить о том, что кто-то явно выделяется, наверное, — нет», — цитирует игрока грозненской команды официальный сайт клуба.

33-летний футболист выступает за «Ахмат» с 2013 года. Всего он сыграл за грозненскую команду 99 матчей.

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